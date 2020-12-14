針對印度Narasapura廠事件，緯創(3231)表示，此意外肇因於外界不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。受印度廠爆動事件影響，緯創今股價恐承壓；觀察外資的買賣超情況，外資自8月中開始，就偏向站在賣方，由持股比的57%一路減碼到12月11日的49.2%。

緯創強調，員工及團隊的安全和福祉始終是我們最重視的，公司承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規，儘速完成復原及復工運作，以保障員工最大工作權益。此外，公司已主動與當地相關單位/組織溝通協調，全力保護員工，以員工權益為先並提供所需的任何協助。

據了解，緯創印度南部廠房發生近2000人暴動砸廠，工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）指稱，事件是因緯創的合約工人不滿意薪水未按時支付，但緯創也告知政府，他們已根據合約按時支付勞務仲介公司所有款項；薛塔爾說，工人對公司有任何不滿卻不向政府主管投訴而使用暴力，令他們感到震驚，政府正在調查是否有「外部力量」促使工人無視法律。

緯創已在印度深耕10多年，2015年起更陸續在印度北部和南部設廠，在此之前從未曾發生過類似事件。

(時報資訊)