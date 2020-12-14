導電漿料廠—勤凱(4760)自結10月稅後盈餘為1200萬元，累計前10月稅後盈餘為1億427萬元，以加權平均股本2.86億元來估算，每股盈餘約3.65元，由於客戶需求強勁，勤凱訂單能見度已達明年2月，勤凱表示，明年第1季看起來還不錯，雖然今年第1季基期已高，但明年第1季會比今年第1季好。

受惠於因被動元件需求強勁，且跨入太陽能產業拓展新客戶有成，勤凱營收自9月起連續3個月創下單月歷史新高，公司近期股價亦因業績亮眼及被動元件族群強勢連番大漲，因而應主管機關要求公告獲利自結數。

勤凱11月營收為1.24億元，月增4.23%，年成長87.5%，連續3個月創下單月歷史新高，公司自結10月稅前盈餘為1500萬元，稅後盈餘為1200萬元，以加權平均股本2.86億元估算，單月每股盈餘為0.42元，累計前10月稅後盈餘為1億427萬元，每股盈餘約3.65元，累計前11月營收10.89億元，較去年同期成長111.2%。

勤凱深耕導電漿料市場多年，過去產品主要在被動元件部分，出貨主力為電容及電感導電漿，今年電阻產品出貨量明顯拉高，為公司成長主因之一；站穩被動元件市場後，勤凱也跨入太陽能領域，勤凱的太陽能背銀導電漿料已獲多數台灣太陽能電池廠使用，除為客戶的主要供應商，亦有利於打入東南亞市場。

展望明年，勤凱表示，電阻產品明年出貨量可望持續成長，佔營收比重將進一步拉高，帶動公司營收規模繼續擴大；太陽能部分，隨著綠能產業的趨勢已成，樂觀看待太陽能的成長態勢，預期出貨將持續放量，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

因應5G發展需求及電子設備朝輕量化發展，電子零組件設計微型化也成趨勢，隨著高頻、高速應用需求大增，被動元件業者著手針對材料進行研發升級，勤凱與各大被動元件大廠密切合作，持續投入開發相關新產品，提供客製化產品，今年更成功打入以往較難進入的韓國市場，預期未來將可持續受惠，進而為業績增添新動能。

(時報資訊)