由「海事工作平台船」改裝而成的高雄2021跨百光年海上舞台，11日定位完成，13日找來籃球隊激戰測試平穩度。高雄市副市長史哲在臉書PO出一系列照片搶先看，賣關子表示，還有很多驚喜將會送給大家。「罷韓四君子」之一的張博洋看了後直呼，「高雄市政府是想要逼死誰，太扯了啦！」

史哲昨（13）日表示，「開始了 不要急 這只是一點點 一起期待全貌！」為高雄2021跨百光年活動埋下伏筆，強調「跨百光年無法言喻，除非你親臨現場。」

高雄2021跨百光年海上舞台，雛形曝光。（圖／摘自史哲臉書）

高雄2021跨百光年海上舞台，雛形曝光。（圖／摘自史哲臉書）

張博洋也在臉書分享照片，直呼「高雄市政府是想要逼死誰，太扯了啦！」也為活動宣傳，12月24日到110年1月3日，從聖誕節到跨年，「只有高雄才有啦！」並指出，2年前身兼藝術工作者與台灣基進參選人的李雨蓁，曾撰文期待高雄流行音樂中心完工後，會出現舞台在水上的音樂節，終於現在看到雛形了。

13日晚間開始，環繞高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸到整個愛河灣的燈光，開始進行測試，預計整個愛河灣會架設近300隻電腦燈、雷射光束，搭配鏡球、海上舞台、百年視窗，高雄市政府將會陸續公告展演內容。

此外，先前史哲也小小抱怨，因為市長陳其邁一句「把高雄港點亮」6個字，逼死了跨年團隊。當時陳其邁回應，「沒有啦，天天唸他而已啦，還好啦，他知道我最近盯得很緊。」

2021跨百光年愛河灣部分燈光測試片段

(中時新聞網)