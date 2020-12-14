前巴塞隆納助理教練烏祖列(Juan Carlos Unzue)最近在網路上說，跟梅西(Lionel Messi)同隊是很辛苦的事，因為梅西會用最高標準要求自己以及身邊的人，身旁的人壓力大到喘不過氣。

烏祖列說：「梅西站在頂點的原因是他的雄心壯志和抗壓性，他要求自己保持完美，同時要求隊友、治療師、教練都要做到最好。他這種壓力是會壓垮一些隊友的。」

身為世上最強的足球員，梅西也要求擁有最強的隊友。最有名的是幾年前巴薩天價簽下內馬(Neymar)、蘇亞雷斯(Luis Suarez)，與梅西合體「南美三叉戟」，創造史上最強的進攻陣容。該季(2014-15)的巴薩在西甲、國王盃、歐冠全數稱王。

烏祖列說：「以我對梅西的了解，聽說他想離開巴塞隆納讓我很訝異，我肯定他一定有無比重大的理由。但我相信他如果留下，他也一定會繼續拿出最佳的表現。」

梅西13歲就加入巴薩，生涯10次西甲冠軍、6次西班牙國王盃冠軍，4次歐冠獎盃，他會打算離開巴薩確實是受到重大打擊。上季他們西甲、國王盃、歐冠全數失利，中斷連續10年霸業，更在歐冠慘遭德甲勁旅拜仁慕尼黑以8比2痛宰。梅西一時無法吞下這種恥辱，不過外界認為梅西這種自我要求極高的人應該不至於讓挫折感影響球場表現。

(中時新聞網)