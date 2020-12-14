準新娘「色情直播」 未婚夫友抖內私訊嚇：要跟你老公說嗎？

台南一名即將結婚的準新娘小萍(化名)，在大尺度的色情聊天平台擔任直播主，某天被未婚夫的柯姓友人發現，遭對方威脅「要我跟妳老公說嗎？」，開口要10萬元遮羞費，小萍不堪身心受到煎熬，決定報警提告， 台南地院審理後判決柯男須支付6萬元精神撫慰金給小萍。

判決書指出，柯男在交友軟體「smeeth.in」，發現小萍在色情聊天平台擔任直播主，擁有400個粉絲，柯男為了確認直播主是否友人的未婚妻，便花錢抖內與她聊天，確認身份後，竟萌生歹念勒索10萬元。

柯男傳訊息給小萍「你覺得我要跟你老公講嗎？還是你要好好處理？」、「我跟他認識不說，會對不起自己的良心，都要結婚的人了還這麼不會想，很簡單，10萬遮羞費， 就當遮住自己的良心」等。

小萍不堪其擾，匯款1000元給柯男，結果惹怒柯男爆嗆：「你在整我嗎？1000元，妳當我乞丐嗎？」、「你400多個粉絲，那麼多人看了，你覺得要不是我今天提前告知，後果會怎樣，你放心吧，我懂你的處境，你也快結婚了，現在對你老公最好的，就是別讓他知道，你應該不缺這個錢吧」、「10萬就當賠償我時間及精神損失，匯完我們就當沒遇過，繼續好好經營自己的婚姻」。

小萍受到柯男不斷威脅，身心承受巨大痛苦，甚至產生頭痛而就醫，至今仍持續看診，服用腦神經治療藥物始能減緩頭痛症狀，最後憤而向報警提告，要求柯男支付15萬元精神賠償。

台南地院審理，依恐嚇取財罪判柯男6個月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並須向政府機關或公益團體提供80小時義務勞務及向公庫支付5萬元。民事部分，台南地院簡易庭判柯男要付6萬元精神慰撫金給準新娘，可上訴。

據悉，小萍大學畢業，目前正職是設計助理，月薪2.6K，柯男則是高中畢業，是名房屋修繕學徒，日薪1700元。

(中時新聞網)