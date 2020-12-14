時序入冬，寒流一波波來臨，氣溫驟降，正是各種病毒伺機而動之際。民眾積極提防流感，但卻可能忽略了冬季其實也是水痘病毒傳染的旺季。許多家長以為孩子在一歲階段打過一劑水痘疫苗後就夠了，但根據研究顯示，接種一劑水痘疫苗雖然已有相當的保護力，卻仍約有15~20 %的人可能沒得到有效且充足的保護，因此，國內外皆建議以接種兩劑水痘疫苗為最佳策略，幫助遠離水痘帶來的傷害及後遺症。然而面對兒童健康手冊上緊湊且密集的公費疫苗接種時程，家長應如何安排家中孩童及時補足保護力以安心過冬呢？

流感季流行之際 千萬別忽略水痘也邁入好發季

林口長庚紀念醫院兒童內科部副部主任朱世明醫師表示，今年因為新冠肺炎的肆虐，大家相對都很重視流感病毒的預防，但千萬不能忽略冬季也是水痘病毒的好發季節。根據疾管署統計，每年年底的水痘門診就診人數是全年最高，過去兩年11月與12月的平均就診人數約高達8,000人。主要因水痘病毒具有很強的傳染力，台灣雖已將水痘疫苗納入兒童常規公費施打，仍無法完全杜絕，因為打一劑水痘疫苗只有80~85%的保護效果。

幼兒水痘感染數漸增 杜絕水痘 接種兩劑已成全球共識

朱世明醫師觀察，近期在診間幼兒的水痘感染人數已逐漸增加，有部分家長認為接種一劑公費疫苗就足以抵禦水痘感染。

事實上，世界各國認為接種兩劑才能達到98.3%的保護效果，有些國家建議滿1歲後施打一劑疫苗，4至6歲上幼兒園時再打第二劑。然而有許多家長提出家中孩童若已超過6歲，是否還可以補接種第二劑水痘疫苗的疑問。朱世明醫師表示，依據衛生福利部預防接種委員會(ACIP)建議，凡是未滿13歲的孩童，除公費提供第1劑疫苗接種外，皆應自費接種第2劑水痘疫苗。

孩子公費疫苗行程滿檔 家長該如何安排接種時機

水痘是一種病毒感染，不只會經由皮膚接觸、飛沫傳染，更可怕的是能透過空氣傳播。只要曾得到水痘，水痘-帶狀疱疹病毒會終身潛伏在神經系統的神經節中。平時與我們相安無事，但當免疫力下降時，就有機會復發成帶狀疱疹（俗稱皮蛇）。

但許多家長面對兒童健康手冊上密密麻麻的公費疫苗接種時程，還要找時間接種流感疫苗及水痘疫苗感到不知所措。

朱世明醫師提醒，水痘疫苗是「活性減毒疫苗」，而流感疫苗則是「不活化疫苗」，依照衛福部的指示，這兩種疫苗可以依醫囑同時在不同部位接種，或間隔任何時機接種。醫師呼籲切勿因疫情而延誤孩子接種疫苗時程，反讓孩子暴露在疾病風險之中。建議家長先行預約或是前往各地區衛生所接種，同時注意個人的衛生防護措施，將相關風險減到最低。

和任何疫苗一樣，接種水痘疫苗不一定能對所有的接種者產生保護作用。常見不良反應包括：注射部位皮疹、發燒、過敏反應。如有任何醫療疑問，請務必洽詢專業醫療人員。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)