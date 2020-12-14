為了保險起見，湖人總教練佛格14日宣布，「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星，仍然不會在今天第2次「洛城內戰」熱身賽上場，湖人也換了一套先發陣容面對續用主力出陣的快艇，不過佛格強調，詹、戴兩人可能出戰接下來兩場遭遇太陽的熱身賽。

比起首場熱身賽排出薛洛德、麥修斯、荷頓塔克、庫茲馬與哈瑞爾的先發陣容，湖人今天改派波普、荷頓塔克、庫茲馬、馬基夫莫里斯與馬克蓋索先發，陣容明顯比起前役高大許多，卻放棄控球後衛這個位置，看來佛格打算好好測試不同組合。

只是湖人不太可能全部熱身賽都讓詹姆斯、安東尼戴維斯兩人休兵，所以他們很有機會在接下來17日與19日前往太陽客場的熱身賽上場，卻可能都不會打太多時間，畢竟湖人兩個多月前才剛打完總冠軍賽，詹皇與一眉哥無疑是最辛苦的人。

反觀湖人繼續測試陣容，快艇總教練泰隆盧卻保持一貫作風，仍然排出貝弗利、巴坦、保羅喬治、里歐納德與伊巴卡的先發陣容，似乎早已提前做好例行賽輪替的安排方式，畢竟雙方首場熱身賽，快艇以81比87落敗，今天再遇或許很想搶勝打平。

(中時 )