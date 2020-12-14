藝人小甜甜，與男友才交往半年就傳出兩人已經「訂婚」，甚至還被目擊到婦幼診所領媽媽手冊，疑似懷有身孕，對此經紀人則語帶保留，不過小甜甜傳出懷孕消息後，工作一個接一個來，一個月粗估多了近80萬收入。

根據《鏡週刊》報導，新節目《女人戰起來》製作單位之前尋覓主持人選時，相中小甜甜形象不錯、又能不計形象搞笑演出，便決定讓她扛下主持重擔，據悉小甜甜主持節目一集酬勞8萬元，《女人戰起來》一個月4集就有32萬元入袋，加上幫廠商置入臉書業配還能抽成，初估一個月將超過40萬收入，另一個節目《奇幻的旅程》，原本的主持人張克帆於明年一月請假，將由小甜甜接手，屆時又將多出32萬收入，一個月總計入帳近80萬。

不過亞米娛樂看到小甜甜傳出懷孕消息時，傳出高層一度要將她換掉，甚至希望她賠償為節目拍宣傳照的費用，後來經過考量之後，認為她有觀眾緣又具有話題性，甚至為她改變節目型態，可見小甜甜懷的寶寶不僅助長她的事業運，就連財運都滾滾來。

不過對於小甜甜懷孕一事，經紀人表示小甜甜會出入婦幼診所，主要是固定去檢查身體狀況，至於為何會領媽媽手冊？她則表示等確定此事後再對外公開，至於細節則要再詢問一下，並未直接否認懷孕一事。

(中時新聞網)