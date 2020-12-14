欲嘗「雙月食品社」的招牌雞湯，不用人擠人排隊，台北喜來登大飯店「必比登巡禮」住房專案代客買回來。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登大飯店推出「必比登巡禮」住房專案，標榜客人在客房內即可享用米其林美食。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登大飯店推出「必比登巡禮」住房專案，標榜客人在客房內即可享用米其林美食。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登大飯店推出「必比登巡禮」住房專案，標榜客人在客房內即可享用米其林美食。（圖／台北喜來登大飯店）

欲嘗《台北米其林指南街》中「必比登推介」人氣名店「阜杭豆漿」的燒餅油條，或「雙月食品社」的雞湯或油飯不用再人擠人的排隊，有五星級觀光大飯店會派人買回來，客人在自己的客房中就可嘗到「傳說中的平價米其林美味」了。

鑑於後疫時代國旅市場逐漸轉型，民眾偏好更深度及在地化的美食與美景體驗。台北喜來登大飯店針對美食愛好者們，量身打造全新的渡假計畫，精選米其林指南中，千元內可嚐到三道親民美食的「必比登推介」人氣名店合作，自即日起至2021年2月28日推出「必比登巡禮」住房專案，週一至週五入住每晚5,200元起。在24小時入住期間，賓客不必舟車勞頓或排隊人擠人，在客房內即可愜意享用由專人送上熱騰騰的米其林美食，包含2間必比登推介「阜杭豆漿」與「雙月食品社」、1間餐盤推薦「寒舍食譜」、1間二星餐廳「請客樓」推薦的4大經典美食，不論在地好味還是星選奢味一次到位。

配合政府「台北加碼GO」安心旅遊補助，台北喜來登大飯店「必比登巡禮」住房專案每房可再折抵1,000元或使用振興券消費，「追米族」度假還能享優惠。

「必比登推介」餐廳因價位親民且CP值高，往往比摘星餐廳更受大眾喜愛，上榜店家往往一位難求。台北喜來登大飯店有優勢地利，與「阜杭豆漿」和「雙月食品社」二家必比登推介餐廳都算「鄰居」，且飯店館內亦有米其林摘星餐廳，因此飯店決定挾此優勢以美食為主題推出住房專案，以饗食客與吃貨。

台北喜來登飯店表示，客人選擇「必比登巡禮」住房專案，於中午12點提早抵達後，午餐送上必比登推介「雙月食品社」招牌雞湯與油飯，每日直送的溫體仿土雞腿，搭配藥膳湯底與高山蔬菜，養生健康且料多實在深獲好評。隨著天氣逐漸轉冬，客欠可在房內品嚐到米其林推薦的「靈芝白首烏燉雞湯」或料多鮮美的「蛤蜊燉雞湯」，搭配店內招牌「雙月油飯」。翌日上午起床後，則有專人送上早餐名店、平日排隊至少1小時「阜杭豆漿」的「厚燒餅」，以及帶有嚼勁的油條和煎蔥蛋，再配上一碗熱騰騰的豆漿。

除了「必比登推介」名店的美食外，為了強化美食號召力，選擇「必比登巡禮」住房專案的客人下榻飯店當晚，並可品嚐米其林二星餐廳「請客樓」行政主廚林菊偉親製的「米其林推薦經典餐盒」，菜式包含麻油雞煨飯、紅麴豬尾、豌豆蝦仁、蔥燒帆立貝、泡椒酸筍魚與溫潤滋補的黑蒜燉螺片湯。此外，飯店並在客房內準備了米其林餐盤推薦餐廳「寒舍食譜」的熱門甜點「楊枝甘露」讓客人享用。

客人選擇「必比登巡禮」專案入住台北喜來登大飯店，除可享用米其林美食，另可使用頂樓露天泳池、健身房、三溫暖等各項設施。 同時，飯店內食材造型藝術中心主廚黃銘波，也以食鹽與麵粉巧手捏製出台北喜來登特有的迎賓禮「米寶鹽雕」，可愛俏皮的外型歡迎星客的光臨。

(工商 )