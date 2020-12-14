財信傳媒董事長謝金河今(14)日於臉書以《凡走過必留下痕跡！遠百這一局！》為題，評論勞動基金炒股案，稱此事件背後可看出未來2變化，一是此案與李恒隆太流事件都與遠東百貨有關，「這提醒市場，誰招惹了徐旭東，稍不小心，容易出事」，二是寶佳炒股類似1980年代作手將股票炒上天價在高檔倒給公司，事態嚴重。

謝金河寫到，這次寶佳炒遠百從去年5、6月開始，那時遠百最低價15.2元，配息0.85元，殖利率還不差，寶佳6月起持續大量買進，6月出現上萬張大量，股價炒上27.1元，這個時候，寶佳給遠百董事會議發了一個函件，要求公司落實「股東主義」，強化公司治理，假如寶佳買了遠百都不動，當遠百長期投資的股東，這一定不會有事。

他表示，沒想到寶佳並不是要長期投資，而是要賺價差利益的。偏偏遠百到了高檔沒量，寶佳手上有12%股票，出不掉怎麼辦？腦筋動到勞動基金，串通游迺文，高檔接了寶佳的股票，那麼寶佳原來投資遠百的股東主義全成了笑話。

接著謝金河回憶以1980、90年代台股亂象，並重批寶佳做法「變相坑殺數百萬勞工利益，天理不容」，他說：「80年代，台股主力橫行的時代，很多作手把股價炒上天價，然後與經營者合謀，在高檔把股價倒給公司，這一招新巨群的吳祚欽最常用，最後在高價接股票的公司，多半都倒了，90年代很多公司出事都是這樣。這次寶佳倒貨給勞動基金，這等於是操盤的人賺佣金，卻變相坑殺數百萬勞工利益，這是天理不容的事。」

在結語謝金河寫到：「這兩天寶佳父子出面發表聲明，可以看出他們不知道這個事情的嚴重性，只說是執行長個人的意念，寶佳資產仍將繼續運作，這樣的理直氣壯，也許後續還會有新效應。我在1985年前後採訪過蔡辰洲，共後還有喊水會結凍的翁大銘，但十信案，華隆案相繼爆發，他們的江山都挺不住。這次寶佳炒遠百捅出了大事，寶佳林陳海父子絕不能掉以輕心！」

(中時新聞網)