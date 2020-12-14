美國政府、聯邦快遞與優比速（United Parcel Service）已啟動龐大的物流任務，準備向全美運送數百萬劑疫苗，遏阻這場在全美肆虐，平均每天奪走逾2,400條生命的大流行病。

裝有第一批疫苗的卡車已於周日駛離輝瑞公司位於密西根州的工廠，預計將於周一運抵全美50個州。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）提出的指導方針，第一線醫護人員與長期照護機構居民將率先接種。

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）已經批准輝瑞與德國BioNTech共同研發的疫苗，允許於周一開始接種疫苖。

在每天都有數千人染疫死亡之際，將這個疫苗計畫擴大為全美大規模接種運動成為一場與時間的競賽，美國衛生當局已經警告，在年底節日期間，染疫死亡數字將進一步增加。

美國食藥局上周五晚間批准第一批疫苗的緊急使用授權，並於周日開始裝運。美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席顧問斯勞伊博士（Moncef Slaoui）在接受媒體訪問時表示：「到2021年第一季，我們將為1億人接種新冠疫苗，美國希望在12月底前配送約4000萬劑疫苗，其中包括輝瑞剛剛獲准的疫苗，以及莫德納公司（Moderna）料將於本周晚些時候獲得類似緊急使用許可的疫苗」。

斯勞伊表示，另外5000萬至8000萬劑疫苖將於1月配發，2月份將配送相同數量。目前的新冠疫苗每人需要拖打兩次。他表示：「我們將與輝瑞合作，繼續提供協助，支援他們實現在2021年第二季為我們再另外提供1億劑疫苖的目標」。

他並表示，第一批接種的將是第一線醫護人員，以及長期照護機構居民。美國要獲得「群體免疫」，必須要有約75%或80%的人口接種疫苖，他希望能在5、6月之間達到這個點。斯勞伊表示：「關鍵在於大多數美國人決定接種，並接受疫苗接種。我們對於民眾的猶豫感到非常擔憂。」

對於可能沒有足夠疫苗的說法，斯勞伊並不以為然，他表示，嬌生公司（Johnson & Johnson ）的疫苗很可能在1月底或2月初獲得批准，阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗則可能在2月底獲准。

上周六美國的新冠肺炎確診數已突破1600萬人，染疫死亡人數亦突破30萬大關。

(時報資訊)