中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀跳「螃蟹舞」感謝大家支持

中天電視轉戰YouTube頻道，昨（13）日突破200萬訂閱，主播劉盈秀信守承諾，在新聞播報過程中跳舞、獻唱，引發熱議。2支影片已累計近80萬次觀看，劉盈秀感謝大家支持，強調蛻變更接地氣的播報方式，所呈現的新聞知識與專業同樣也會兼顧，至於網友敲碗想看螃蟹舞完整版，則會私下分享給大家。

劉盈秀大跳「螃蟹舞」，影片上傳不到1天，累計超過60萬次觀看，獻唱「感恩的心」也有超過19萬次觀看。

中天在網路重生的第二天，13日訂閱數突破200萬大關，原本預定年底前完成的目標，提前達標。劉盈秀透過臉書感謝網友支持，承諾會以更接地氣、更接近觀眾朋友、更有創意的播報方式與大家互動，也會兼顧新聞專業，並進行資訊內容平衡與查證，且會更豐富。

中天電視YouTube昨（13）日訂閱數突破200萬，主播劉盈秀大跳「螃蟹舞」、獻唱「感恩的心」感謝網友。（圖／摘自中天電視YouTube）

對於網友敲碗螃蟹舞完整版，劉盈秀表示，因為新聞要傳遞的資訊實在太多，目前只能簡單教學，到時候再私底下跟大家分享完整版。

中天轉戰網路頻道，主播和觀眾即時互動的播報方式引發不少關注，網友表示，「喜歡這樣的播報方式，親民又不失專業」「現在的互動方式真的很有趣」，認為中天雖被迫離開52頻道，但危機或許是轉機。

螃蟹舞秀秀來啦！因為就在秀秀播的時段早上08：19訂閱數正式飆破200萬大關！！！ 秀秀蛻變更接地氣更接近觀眾朋友更有創意的播報方式，而所要呈現的新聞知識與專業還有資訊內容平衡與查證，同樣一樣也不會少，而且會更豐富，也會兼顧新聞廣度與深度... 由劉盈秀發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)