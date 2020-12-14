一名15歲高中一年級少年，13日僅帶簡單衣物、5碗泡麵，沒有帳棚和睡袋，獨自一人前往南投縣，準備縱走能高安東軍卻傳出失聯，家人著急報案並上網PO文協尋。不過稍早友人在臉書社團《登山通報站》傳來好消息，表示少年已平安尋獲，人在天池山莊，僅因沒有外套冷到而已。

昨（13日）深夜11時許，一名網友在臉書社團《登山通報站》PO文表示，一名15歲、就讀高中一年級的林姓少年，只帶幾件衣服，5碗泡麵、少許乾糧，就獨自一人前往天池山莊，預計5天，縱走能高安東軍。

少年最後傳給家人的照片是5時50分，人在往天池山莊方向6.5k木樁處，之後就失聯，電話聯絡不上，家人焦急報案，也拜託山友幫忙，因少年毫無百岳經驗，裝備不足，如果發現他，請務必將他留在天池山莊，不要繼續前進。

今天清晨這名代PO文的友人更新最新訊息，表示林姓少年已平安找到，目前人在天池山莊，沒有外套冷到而已。這名友人表示，感謝大家，感謝所有關心的人；目前聽到兩個說法，一個是天池山莊工作人員直接騎機車找人；另一個是消防搜救人員連夜上山找到的。總之少年今天將會下山。

(中時新聞網)