【愛傳媒陳耀昌專欄】雙12星期六清晨，躲在被窩中工作與冥想，有些成果，釋下重負，一陣喜悅。但心中頓生了個疑惑，也懷念起好久不見的黃焜彰兄，以及回想起與樂生的往事。

黃焜彰醫師在台大比我低一屆，行政能力很強，又有遠見，是醫界傑出管理人才。1981年我自芝加哥進修回來，他已是省立桃園醫院副院長。

院長是台灣腎臟移植先驅李俊仁教授，與我也亦師亦友，因為我從事骨髓移植。李教授後來當上了省衛生處處長。因此後來焜彰兄亦在衛生署擔任要職。有好幾年，我每個星期四下午在省桃看診，一直到戴東原教授繼任院長之後。

2008年7月是我生命中一大轉折點。上天藉焜彰兄把我喬成「漢生病患人權小組召集人」，一個我素無淵源也從來未曾想過的職務。更沒想到，我一當十年，直到2018年底，我主動要求交棒。

焜彰兄是我這12年來所看到最投入樂生療養院漢生院民照護的醫師，向他致敬。他在2009年9月9日帶團去東京光明園及長島樂生園。樂生人權園區的規劃與設計，他是第一功。

我也因此有緣認識了范燕秋教授及蘇惠卿教授。那時他們都已投入院民的照護與人權工作多年。

很欣慰在兩位教授與歷任樂生院長的同心協力下，我們算是為樂生院民做了不少事。更高興後來瑞昌兄在百忙之中也加入本小組，一起努力。

更沒想到，這個工作，在我生涯中，後來竟有了其他重大意義。現在回想起來，簡直不可思議。

今年12月4日，我有機會再去院區走一趟。我特別要求去蓬萊舍。這個房舍，是1930年日本臺灣總督府初建樂生院時完成的三個病舍之一，那時稱為「蓬萊寮」。

到蓬萊舍之前的路上，就看到有一隻黑狗殷殷望著我。蓬萊舍現在只能在走廊上走走。當我步出蓬萊社時，在台階上，正遇此黑狗要進入。我們佇足相望，像是彼此打了招呼，感覺像老朋友。

是您嗎？先輩。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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(中時新聞網)