【愛傳媒獠次郎專欄】一條遷徙路線，一次探勘行程，卻在「牛稠埔」走到了岔路，發現一段幾乎已被遺忘的過去，經過幾次詢問探訪和文獻翻閱，逐漸將一塊塊失落已久的拼圖找回，把隱藏在這間龍鳳寺背後的歷史，慢慢拼湊出整個故事的原貌⋯⋯

龍鳳寺於民國三十三年（1944）創建草寮，原本主祀劉府元帥，後因牛稠埔發生瘟疫，村民再到大崗山超峰寺迎請觀音佛祖分靈鎮殿，至民國三十九年（1950）疫情退散後，始由民眾發起樂捐興建廟堂，供奉觀音佛祖及劉張兩位元帥，並號寺為龍鳳寺。

民國九十八年（2009），劉府元帥晉升為劉府千歲，到民國一百零二年（2013）廟宇重建，才成今貌。

而從廟方沿革所述得知，龍鳳寺原祀主神劉元帥，本名不詳，乃清末鹿埔人士，與母相依為命，事親至孝，劉元帥年少遊藝於台南府城、仁德、歸仁、關廟、內門等地，劉元帥身材魁梧、個性豪邁、喜結英雄豪傑。

馬關條約台灣割讓給日本，日本人統治之初，採高壓政策，以致民不聊生，為捍衛家園，對抗日本人，便廣結兄弟，常劫富濟貧幫助村人，儼然成為村人眼中的英雄，後日本人進行大規模清庄滅村，圍殺於今廟地，因而得到鯉魚穴地靈護體而大顯神威，之後英靈神跡不斷，才使鄉民開始設置草寮祠堂奉祀。

於是根據「鹿埔」這條線索進一步探查，發現在《台灣憲兵隊史》中有段記載：

自蕃薯寮分隊派赴古亭坑分遣所支援討伐土匪的上等兵借後喜熊，與自臺南向蕃薯寮前進的步兵十三名同行回隊途中，在打鹿埔庄與土匪三十餘名相遇戰死。

而在《臺灣日日新報》亦有記述：

日軍在明治31年（1898）12月14日上午10時自臺南縣蕃薯寮（旗山市區）出發抵達鹿埔，結果與約200名鹿埔抗日者激戰，造成守備兵3人、憲兵1人、商人與工夫各1人陣亡。

所以，再由這些線索翻閱《台灣南部武力抗日人士誘降檔案》找出「陳旺」（臺南縣羅漢外門里州仔庄人，三十一歲）曾在明治三十一年，與劉朝榮、蘇津、吳天生等，在打鹿埔庄（今鹿埔）跟日軍交戰過一次。

於是又因劉府千歲姓劉的關係，從中找到劉朝榮的資料，得知他當時二十七歲，是臺南縣嘉祥內里菜堂庄人（今田寮區），明治三十一年十月九日，成為吳天生之部下，加入抗日行列。

而另外翻閱《高雄縣鄉土史料》，由田寮當地耆老林藤章先生口述：

日據時代日人將臺灣的土匪列册，派兵由旗山往四塊厝而來，殺人焚屋，土匪群起抵抗，在鹿埔對陣時，日人全滅，日軍再增援，才將土匪打敗，被捕的人都集中在冬高蚋，而以教化為由，要他們繳交槍械，等到繳齋槍械之日，不料日人卻食言，欲以武士刀將土匪殺盡，當時能僥倖逃亡的不多，據我所知，當時只有我的岳父劉朝榮先生得以逃脫，他的體格健壯，身手又敏捷，他躍過籬笆跳入河中，潛水逃亡，逃亡時曾自縊，但天不從人願，繩子斷了，人摔了下來，大概是命大沒有死。

當時旗山郡有一個部長級人物到衙門來巡視，他替部長扛轎到旗山，部長要付費給他，我岳父不接受，部長便問我的岳父的姓名，我的岳父就據實以告：「劉朝榮」，部長聽了大驚的說：「劉朝榮不是土匪嗎？」但部長認定他是好人，於是開釋了他的罪。我的岳父活到八十來歲，這件事情是他親口告訴我的。

因此，從上述可知，劉朝榮並未在牛稠埔陣亡，所以劉府千歲另有其人，但應與「鹿埔抗日事件」有關，至於是否為劉朝榮的族親，需到鹿埔做進一步的口訪才可能得知。

田寮區鹿埔清安宮，主祀的清水祖師，乃是由劉家先祖劉嶺於三百多年前自唐山隨鄭成功來台時所攜，遷居到此地落地生根便供奉在家中，之後開枝散葉，子孫繁衍，成為鹿埔、菜堂寮一帶的大姓。

而訪問清安宮內耆老，得知鹿埔抗日事件後，日軍在田寮境內開始清庄（亦屬阿公店大屠殺的範圍），以發放「掛牌」（應是良民證）為由，把將十七歲以上、六十歲以下者集中，以二人一組，把他們的髮辮互綁，並蒙住眼睛，接著十來位日軍，不分青紅皂白，就用刀將手無寸鐵的平民百姓一一砍頭殺害，其中有人察覺事情不妙，假死僥倖逃過一劫的抗日份子，有的就向南逃竄，因為牛稠埔位置剛好在鹿埔南邊，所以其中某位劉氏抗日份子便在此遭到追捕而陣亡，之後才被鄉人以「劉府元帥」祭祀。

這些故事在文獻記載上雖只是短短幾行字，但卻是當地不願再回想的血淚……

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)