【愛傳媒陳麗玲專欄】中天電視台假處分抗告被駁回，雖說以NCC違法違憲狀況本案訴訟仍有變數可能翻盤，但緩不濟急，再過一小時中天電視台就要告別52頻道了。

每次當你轉到52頻道是黑頻時，當人民連卑微的一種不同聲音的電視台都看不到，需要用電腦、用平板、用手機，轉用網路YT收看的時候，你就會想起，民進黨政府是怎麼用盡方法箝制人民的新聞及言論自由。

網路力量無遠弗屆，也許透過這一次中天被關台，中天可以因為有200萬收視戶，可以因為沒有NCC的監控，可以開更多類型的評論節目。

沒有衛星廣播電視法的羈絆，可以開發更多網路節目，有更多的發聲管道，甚至可以跟無法落地的鳳凰衛視、大陸各電視台合作，撥出更優質的節目，讓中天網路台成為台灣了解大陸最佳的平台及管道。

在商業上，危機就是轉機，脫離原來的框架，開始全新的生活，雖然也許有風險，但是與其繼續面對一個獨裁霸權的政府，面對一個無力對抗的NCC、面對一群不明事理的酸民，也許離開心更寬，放棄路更廣。

期許中天團隊「莫散了團體，休灰了志氣」，秉持繼續媒體監督政府，是第四權的初衷，與支持者一起繼續努力！

作者為律師

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)