【愛傳媒特約記者吳思賢報導】愛傳媒日前報導，新北市新店區、興建於日治時期的粗坑發電廠，在巴洛克風格的建築物上，還保存有日本總督府的徽章「台字章」（也稱為台字紋或台字徽），新聞引起許多關注。

目前全台灣還留有總督府徽章的建築物已經非常稀少，其中最經典的首推原本的總督官邸，如今是外交部管理的「台北賓館」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分享他走訪台北賓館的照片，並且特別指出：台北賓館保存非常良好，值得參觀，山牆上面的總督府徽章也還在。台北賓館每月最少有一天開放，不必預約。只是今年最後一次開放是12月4日，已經結束，想要參觀的民眾只好等待明年了。

前身為總督官邸的台北賓館興建於日治時期，原本名稱為「台灣總督官邸」，1899年、明治32年開始策劃建設，當時的兒玉總督認為要顯示威嚴，因此要求蓋成氣派、華麗的新文藝復興建築風格。在1901年、明治34年落成，而且因花費過大，引起日本政壇的批判。1913年、大正2年改建，建築風格從新文藝復興變成新巴洛克。

從第四任總督兒玉源太郎規劃並入住開始，一直到最後一位總督安藤利吉，有16位總督居住於此。當時的總督官邸不只是總督住所，也是接待與宴請貴賓的地方。

總督府徽章「台字章」是日本總督府在統治之初所設計，當時總督府官員服飾上都可看到這個徽章，由總督府推動完成的建築物上面也可以看到總督府徽章。

有民眾指出，台北市有一棟建築物也還保有總統府徽章，這就是位於太原路、五原路交會口的「建成變電所」。這棟建築物興建於日治時期的1938年、昭和13年，原本名為「大稻埕變電所」。在變電所的上方，確實也有一個徽章，看起來跟總統府徽章幾乎一樣。不過台電自己都曾經介紹過，這不是總統府徽章，而是台電徽章。兩者看起來很像，主要差別從一個地方可以清楚看出。

原來1919年、大正8年，台灣總督府設立「台灣電力株式會社」（即台灣電力公司前身），台電在總督府徽章「台字章」周圍加上電紋成為台電徽章。正因如此，總督府徽章跟當年的台電徽章看起來幾乎一樣，差別就在於台字周圍有沒有電紋。

建成發電所興建於台電成立之後，所以上面的徽章是台電徽章。至於先前提及的粗坑發電所，興建於台電成立之前，所以上面的徽章是總督府徽章。

(中時新聞網)