泰國王室的後宮新聞，已成全球網友熱議話題，如今又傳出原本遭廢、出家修行的泰王第3任妻子可望復位。網友笑虧泰王是不是有看《甄嬛傳》，因劇情和甄嬛被雍正罷黜到甘露寺如出一轍，「廢妃一旦被皇帝想到，通常後勁都很強，復仇特別狠」。

長年追蹤泰國王室消息的記者馬歇爾（Andrew Marshall）在個人社群透露：「有傳聞宣稱，泰國王室將宣布泰王瓦吉拉隆功的第3任妻子西拉米復位。儘管這類消息甚囂塵上，仍無法證實真偽。」

西拉米不僅是泰王前妻，更是王子提幫功的生母。她現年48歲，當年擔任瓦吉拉隆功女侍從官期間，意外懷上龍種，2005年生下皇子，母憑子貴，泰王隨即和她結婚。

但瓦吉拉隆功在2009年舉辦一場私人派對，派對中西拉米上半身赤裸的影片遭人偷拍，被外國媒體報導，泰王一怒之下「把她休了」，廢除其頭銜、打入冷宮。西拉米目前在泰國一間寺廟裡修行、種菜。

隨著西拉米可望重返泰王身邊的消息傳出後，網友大虧泰王「是不是甄嬛傳看太多」。甄嬛因封妃之日遭人陷害，錯穿已故純元皇后服飾，被雍正趕出宮，到甘露寺修行。

甄嬛為重返紫禁城，施計誘雍正赴甘露寺，更讓雍正誤以為甄嬛懷了皇胎（其實是果郡王的孩子），高規格迎甄嬛回宮。

網友對泰王喜怒無常的性格見怪不怪，「想到就把人找回去，誰知道哪天會不會又把人趕出來」、「甄嬛回宮後地位比以前更高，最後害死了雍正」、「泰王應該好好想想，雍正為什麼皇帝只做了13年」。

(中時新聞網)