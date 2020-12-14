川普13日稱「中國將成為最大贏家」，揚言否決2021財年《國防授權法》。

美國聯邦參議院及眾議院近日相繼通過攸關美協助台防禦的2021財年《國防授權法案》，等待美國總統川普簽署成法，不過川普昨（13）日嗆聲，稱該法案「將讓中國成為最大贏家」，揚言將否決法案。

路透社報導，美國參、眾兩院近日相繼以遠超過2／3的贊成多數通過預算高達7,400億美元的2021財年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），參議院11日將法案送交白宮，給予總統川普10天時間決定否決或簽署成法。

不過川普昨日出發前往華府郊區打高爾夫球前，在推特激動稱「中國將成為新版國防授權法的最大贏家」，宣布自己將會否決該法，白宮並未說明川普推文的細節，也未指出他何時將否決法案。

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

不過消息人士指出，川普擔憂的是，推特等社群媒體在封鎖保守派言論的同時，卻對華府認定有問題的大陸官員貼文放行。

路透社指出，推特過去確實曾對大陸官員的貼文示警，包含5月時北京聲稱美軍將新冠病毒帶入中國的貼文。

《國防授權法案》規範美國國防部的年度預算及支出，以及定調美國防政策走向，內容涵蓋軍人薪資、裝備採購、及如何處理地緣政治威脅等，自1961年首度通過以來，至今59年，年年都獲通過。

美國之音報導，今年法案特別強化美國在印太地區的防禦能力，內容包含一項「太平洋威懾計畫」（Pacific Deterrence Initiative），撥款22億美元加強美國在印太地區的威懾力，以及深化和盟友的合作。美國企業研究所國防政策研究員庫珀（Zack Cooper）指出，這項威懾計畫可能是近年來有關亞洲的最重要立法，表明美國戰略重心轉向的開始。

法案中有關台灣的部分主要為1260條及9724條，涉及美國會確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、對台軍售等議題。

川普先前就已經表態不滿法案中的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，該法保障推特、臉書等網路平台，不必對平台出現的內容承擔責任。

(中時新聞網)