台股累計今年初開盤迄12月11日共231個交易日，集中市場總成交值45兆6,588.41億元，日均值1,976.57億元，股票成交量週轉率114.16％。康和投顧預期本周指數將在14,000-14,500點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工、EMS股、PA股、PCB股、航運股、成衣股、風電股、塑化股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：

1.美國目前公布三款新冠肺炎疫苗之臨床數據有效性皆達90％以上，市場預期年底前即會有疫苗如預期上市，後續尚有多間藥廠如嬌生及Inovio也將公布臨床3期實驗結果，雖短期歐美二波新冠肺炎疫情仍險峻，但新冠疫苗問世之後，可望明顯抑制新冠肺炎疫情的快速擴散與大幅降低致死率，對金融市場衝擊將逐步降低。

2.美國上週初領失業金人數，從前週之71.6萬人明顯惡化至85.3萬人，差於市場預期之72.5萬人，創9月以來新高數字，近期經濟數據走弱，反而使兩黨有壓力在年底前通過紓困案，原先市場擔憂無法於年底前通過之利空因素，有機會於未來兩至三週內轉變為推升股市之利多因素。

3.ECB利率會議如市場預期維持利率水準不變，並承諾現行的低利率至少維持到通膨前景回到2％的水準，購債計畫（PEPP）則是加碼5,000億歐元，並延長此項措施9個月，符合市場預期。ECB預估至2023年通膨率為1.2％，低於市場預期，研判進入明年上半年後ECB仍會持續加大寬鬆規模，有利於股市表現。

(工商 )