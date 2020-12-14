根據韓國金融監督院(Financial Supervisory Service)最新數據，外資在11月淨買超韓股6.1兆韓元，約56億美元，並創下7年多來，也就是從2013年9月以來最高單月淨買超金額。其中，又以英國人是最大買家。

英國人大舉買進韓股不手軟，估計11月淨買超2.2兆韓元，佔外資買超總額36%。美國人淨買超近兆韓元，以9890億韓元居第二位。

其實，英國投資者從10月份就開始布局蠶食鯨吞韓股。根據韓國金融監督院出具最新資料，10月外資總買超金額1.36兆韓元中，英國人淨買超就高達1.26兆韓元，也就是約九成三都是英國人的資金。

因看好韓股後市截至11月底，英國人手中持有韓股金額將近有54兆韓元，佔外資總持股數8%，較9月份7.6%小增。報告也指出，目前外資對韓股總持股數為675.2兆韓元，差不多佔整個韓股市場30.8%。

(時報資訊)