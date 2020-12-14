訊連(5203)轉投資美妝科技公司「玩美移動」與美國Snap Inc.(NYSE：SNAP)策略合作，於相機社群平台Snapchat上結合玩美移動的AR虛擬試妝技術。化妝品品牌可透過玩美移動將AR虛擬試妝輕鬆地部署在Snapchat上進行試妝體驗。現有玩美移動合作品牌，可在雲端後台一鍵完成部署。除此之外，使用者在Snapchat內試妝滿意後，可直接點選購買產品。此次玩美移動與Snap的策略合作，幫助玩美移動美妝品牌夥伴能夠實現直接觸及Z世代族群策略，品牌將有更多的機會透過AR虛擬試妝和年輕愛美妝族群建立連結。

玩美移動總經理暨創辦人張華禎表示，美妝科技的應用需求越來越高，消費者更加重視安心試妝體驗。此次的合作，擴大玩美移動的AI與AR美妝科技技術給Snapchat使用者，對於品牌夥伴能夠產生更大的影響力與效益。

化妝品品牌可在Snapchat平台上，簡單的置入AR虛擬試妝行銷產品，有助於提升品牌觸及、品牌知名度與業績。在Snapchat首發活動中，配有AR虛擬試妝廣告點擊率為第3季同期2.4倍。Snapchat後台數據可提供數據做為品牌洞察，加深了解使用者的偏好做出行銷與營運策略決策。每天超過1.8億Snapchat使用戶，1.5億次的Snapchat相機使用。Snapchat是AR相機結合社群平台的領導者，提供使用者橫跨展現自我、交流、娛樂與實際使用等。

玩美移動在全球有超過200個美妝品牌，品牌可直接在Snapchat上投注AR試妝技術，幫助品牌擴大知名度、提高銷售與轉換率。

(時報資訊)