警界有不少高顏值的警花或帥警在網路爆紅，昨日一名女網友於臉書地方社團發文，表示在台南康樂街和民生路口看到一名女警在路中央指揮交通，清麗外型讓人驚艶，直呼「看到她，像極了愛情」，文章曝光後，有男網友出面自爆，曾因開車偷看這名女警忘了綠燈起步，被老婆巴頭伺候。

原PO昨（13）日下午於《台南爆料公社-台南最大社團》發文表示，開車行駛經中西區康樂街及民生路口時，發現一名綁馬尾的女警在路中央指揮交通，清秀外型十分醒目，大呼「怪不得臺南越來越多人喜歡來，看到她，就像極了愛情」。

台南市警二分局海派出所的葉品瑩，因甜美的外型受到不少用路人關注，更有不少網友表示難怪該路段經常塞車。（圖／翻攝自台南爆料公社）

文章曝光後，引發網友熱烈討論，多名網友表示，有好幾次經過都有遇到她，被她的甜美吸引，更笑稱「這女警真是勾起了違規的動力」、「難怪該路段經常塞車啊」，還有人直言，因為她（女警），綠燈亮了還忘了要起步，害他被老婆巴頭。

根據網友起底，這名身材高䠷、長相甜美的女警，是台南市警二分局海派出所的葉品瑩，由於她十分親切，很快就累積了不少粉絲，今年4月，她就曾在台南河樂廣場取締違規，登上媒體版面而引發網友熱議，這回又再度被網友捕捉到倩影而爆紅。

(中時新聞網)