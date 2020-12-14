三十多歲小陳是位忙碌的上班族，好不容易盼到連假，準備跟未婚妻來趟浪漫國旅，提前預習蜜月，偏偏抵達飯店後，一陣腸胃不適狂跑廁所，接下來幾天只能關在飯店拉肚子，不僅假期泡湯，還浪漫盡失。小陳返家後，原以為是吃壞東西鬧肚子，但是腹瀉仍持續數週，最後就醫檢查才確診是潰瘍性結腸炎惹的禍。

腹瀉仍持續數週，要提防是潰瘍性結腸炎惹的禍。(圖/照護線上提供)

長期腹瀉血便 當心這個「重大傷病」

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科蔡元耀醫師指出，上述小陳這個個案不是特例，臨床不少患者出現腹痛、腹瀉等症狀，因病情時好時壞，以為是吃壞肚子，自行買止瀉藥服用，或即使已經出現血便，也有人會認為是痔瘡出血，認為病況會好轉或忽視，導致延誤就醫。

腹瀉是國人常見的症狀，但到底是小病問題？還是大病前兆？蔡元耀醫師指出，一般急性腸胃炎常是病毒或細菌所引起，多會在幾天內改善；至於，潰瘍性結腸炎則因自身免疫系統造成腸道發炎，常見腹瀉、腹痛持續達兩週以上，嚴重者甚至可能伴隨著血便、發燒、體重減輕等症狀，要是持續放任不管，恐衍伸出其他併發症，甚至危及生命，不可不慎。

蔡元耀醫師進一步指出，潰瘍性結腸炎屬於發炎性腸道疾病的一種，列為國內重大傷病之一，就醫到確診之間也不容易，患者須經過抽血、內視鏡、病理切片等一系列檢查，進行鑑別診斷，綜合各項資訊後才得以確診。

長期腹瀉血便，是潰瘍性結腸炎的症狀之一。(圖/照護線上提供)

潰瘍性結腸炎發生率逐年升高 還潛在大腸癌風險

蔡元耀醫師指出，潰瘍性結腸炎好發於二十歲至四十歲的青壯年，成因複雜，一般認為與遺傳、環境、壓力、飲食習慣、腸道菌叢等因子有關，過去潰瘍性結腸炎在西方人發生率較高，不過近年來台灣的發生率也逐年增加。

這類患者除了典型腹瀉、腹痛的症狀外，持續腹瀉會導致體重減輕、血便、發燒，如直腸、結腸黏膜進展到嚴重發炎、潰爛，持續發炎腫脹甚至會併發毒性巨結腸症，如不進行手術，恐惡化成腸穿孔或破裂，形成腹膜炎而危及性命。

「潰瘍性結腸炎患者如出現嚴重併發症需住院手術治療，甚至可能有一段時間需要使用暫時性人工肛門，不僅嚴重影響生活品質，也間接影響兩性關係。」蔡元耀醫師提醒，這類疾病務必早治早控早好，避免疾病持續進展，否則有研究顯示，潰瘍性結腸炎的發炎狀態如果控制較差，進展到需要手術階段，未來產生大腸惡性腫瘤的風險也較高。

「腸」期抗戰 黏膜癒合減少併發症

蔡元耀醫師指出，治療潰瘍性結腸炎必須長期抗戰，分階段有不同治療策略，以促進腸道黏膜癒合為最理想的治療目標。

現有潰瘍性結腸炎治療藥物包含5-ASA抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑及生物製劑，根據疾病現況與患者接受程度給予治療。以類固醇為例，抗發炎效果佳，但長期使用需考量病人對副作用的反應，因此多在病情較嚴重時短期使用，至於，當傳統藥物無法有效控制病情時，便會考慮使用生物製劑調節免疫以控制腸道發炎狀況。

治療潰瘍性結腸炎必須長期抗戰，分階段有不同治療策略。(圖/照護線上提供)

當患者急性發作時，要緩解並穩定患者流血、腹瀉的症狀，幫助他盡快回復原有的生活，接著持續治療、藉由大腸鏡輔以檢查，以控制並觀察大腸發炎狀況，達到消炎的中期目標，再進一步在腸道黏膜的病理切片，也呈現沒有發炎情形。藉持續追蹤、治療，以達到黏膜癒合的長期理想治療目標。

然而，部分患者在症狀緩解後，就認為病好了，而自行停藥，甚至不再回診追蹤。蔡元耀醫師提醒，沒有症狀不代表疾病痊癒，但是多半病患可能正值就學或事業剛起步，因為課業壓力或工作忙碌因而中斷就醫，反而任意停藥可能導致病情反覆、甚至惡化。

蔡元耀醫師強調，潰瘍性結腸炎屬於自體免疫疾病，終生都須追蹤控制病情，如未妥善控制，不只腸道本身發炎拉警報，還可能併發腸道外併發症，如關節炎、膽管炎、胰臟炎、眼睛的虹膜炎等。因此，維有定期追蹤、持續治療、遵循醫囑並維持良好生活習慣，維有「腸」治才能久安，維持個人及家庭的生活品質。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)