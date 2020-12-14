行政院長蘇貞昌昨花三倍券買漫畫卻被人抓包「打統編」，遭外界質疑想報公帳，行政院緊急澄清是政院同仁事先提供資訊給店家、今日會去更換收據發票。對此說法游淑慧卻不認同，她今直言，國務機要費屬首長公關費用，只要附上發票，並寫簡單緣由，會計單位根本不敢過問，別忘了當初前總統陳水扁的國務機要費也是用發票申請的。

對於行政院表示，蘇貞昌買漫畫打統編，是因同仁事先提供店家資訊所導致的誤會。游淑慧今在臉書直言，「不會是偶然，習慣成自然」，特別費是要專屬首長的公關費用，不要總把責任都推給秘書或公務員。特別費核銷，只要附上發票，簡單寫「書籍、因公致贈」，會計單位根本不會敢去問院長「送給誰」、「什麼書」。

游淑慧更提醒，別忘了，當年阿扁的國務機要費，其中包括前第一夫人吳淑珍買Tiffany，取得新台幣132萬元的折扣價，「最後也同樣用發票請領國務機要費」。

蘇貞昌13日出席活動時順道購買漫畫給孫女，結果新聞畫面出現後，遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，疑似擬報公帳。行政院秘書長李孟諺緊急澄清，表示確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌對於發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，今日會前往更換收據發票。

(中時新聞網)