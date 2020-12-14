本身擁有博士學位的台中市劉姓男子，平時都會教導目前就讀小二的女兒數學，但因女兒屢教不會，氣得拿衣架打女兒的雙腿，致下肢多處瘀傷，劉妻發現後大怒，憤而對丈夫提告違反家暴防治法。台中地院審理後，認定劉犯行明確，依法判拘役50天、緩刑2年，劉男上訴遭駁回確定。

判決書指出，劉男去年6月間，在住處教導就讀小二的8歲女兒數學時，因為女兒屢教不會，就拿衣架打女兒，造成女兒下肢多處瘀傷，劉妻替女兒提告。劉男到案時辯稱，女兒下肢瘀傷是長期累積的結果，自自是屬於「合理管教」。

台中地院審理後認為，女童單純是數學不好，並非故意不遵從劉男的教導或有任何偏差行為，劉男為達到教導數學或指導功課目的，不能以體罰方式，持衣架毆打女童，導致雙腿多處挫傷與瘀青傷害，且受傷範圍與程度不輕，管教手段顯然已逾越民法懲戒權的範疇。

法官最後將劉男依法違反家暴防治法，判拘役50日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期內接受3場法治教育，且禁止對被害人實施家庭暴力，另應於判決確定後3個月內，向公庫支付3萬元台幣。劉姓男子收到判決書不服，提出上訴，台中地院審理後，駁回訴請，全案確定。

(中時新聞網)