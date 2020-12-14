受到境外霾害南下影響，高雄市今天的空氣品質不佳，13個測站有10個AQI值顯示對所有族群不健康的紅色警戒，市府環保局啟動污染大廠降載、營建工地灑水等措施並籲民眾戴口罩。

高雄市政府環保局空污與噪音防制科長黃家俊今天指出，霾害南下造成的空氣污染，環保局啟動因應措施，要求前20大污染工廠共41家業者降載，興達電廠2台機組也降低發電量在50%以下，並啟動營建工地覆蓋及加強灑水等。

依據環保署空氣品質監測網資料顯示，至上午7時，高雄市的「空氣品質指標」（AQI）除了美濃、小港、林園測站之外，其它10處AQI測值都超過150，其中橋頭達到159；紅色警戒顯示對所有族群不健康的空氣品質。

高市府環保局預估這一波霾害南下造成的空氣品質紅色警戒會持續到中午以後，呼籲民眾減少外出或戴口罩做好防護。

至於工地灑水防霾害揚塵，一早包括輕軌工地、中鋼公司及營建工地已經啟動。

(中央社)