拜登入住白宮前 全面深度清理消毒

由於擔心川普團隊渾身都是新冠肺炎病毒，美國總統當選人拜登已下令，要徹底清理白宮。

據《太陽報》（THE SUN）13日報導，拜登明年1月20日宣誓就職後，即將入主白宮，而曾罹患新冠肺炎的現任總統川普將捲舖蓋走路。據說由於拜登擔心，會有殘留的新冠肺炎病毒，已下令在他入住前，全面消毒白宮132個房間，還有廣達5.5萬平方英呎（近5110平方公尺）的空間。

在川普搬出白宮，以及拜登入住之間約有5個小時的空檔，身穿防護衣的清潔人員將全面把它擦洗乾淨。除了川普10月罹患新冠肺炎外，白宮也爆發一連串疫情。儘管如此，川普仍在耶誕季舉行了各式派對，而廣受外界批評，說這位白宮主人和團隊面對新冠肺炎疫情態度輕率。

一名拜登過渡團隊成員說，川普政府「充滿新冠病毒」，因此拜登不會冒任何危險。他透露，白宮上下將深度清潔，更換門把，並汰換窗簾，地毯和靠墊等室內陳設。「病毒可能留在表面，所以整個官邸和辦公室都會用消毒劑清乾淨，以根除川普團隊留下的任何痕跡。」

白宮歷史學家布洛兒（Kate Andersen Brower）說，等川普走人後，拜登會有一支95人團隊，將相關物品打包並進行清理。她說，新任總統和第一夫人可以從秘密倉庫選用新傢俱。

拜登已78歲，是美國史上最高齡的總統，一直嚴格遵守新冠防疫措施，以避免感染新冠病毒。而曾協助拜登擬定新冠防治計畫的蘿蕊（Nicole Lurie）說，新政府對新冠肺炎的態度將和川普政府「截然不同」。

(中時新聞網)