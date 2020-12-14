中捷通車確定延期！台中市長盧秀燕最新說明｜2020.12.14

台中捷運綠線試營運期間發生列車重大故障，經連日體檢，仍找不出確切原因。台中市長盧秀燕聽取相關單位報告後，基於安全考量，原定本周六（19日）恢復通車的日期確定跳票。盧秀燕並為中捷無法復駛，向市民鞠躬道歉。

中捷綠線上月16日啟動試營運後，接連發生連原廠川崎重工都匪夷所思的車輛故障事件「車廂連結器軸心斷裂」，搞得施工單位台北市捷運局一個頭兩個大。由於狀況太罕見，必須全面檢修。

中捷試營運停擺，至今無法恢復通車。（資料照）

台中市政府上周五（11日）收到北捷局、川崎重工提交的說明報告，經過幾天討論，盧秀燕今表示，基於安全第一，原訂12月19日通車的計劃，決定取消。

「復駛關鍵在北捷局能不能提出安全無虞的解決方案」，中捷委由經驗豐富的北捷施工，如今卻出大包，「外銷變滯銷」，連台北市長柯文哲都很沒面子，南下了解原因。

台中捷運公司董事長林志盈強調，必須真正找到問題、具體改善，寧願多花些時間，務必讓市民放心。他指出，日本原廠只提供由第三方進行的材料測試專業驗證，其他如原始設計和現有車廂設計的比對資料都要再補充；安裝過程的管理維護、曾拆卸的零件調整也應一併說明，「廠商要拿出文件資料，不能空口說白話、想蒙混過關」。

(中時新聞網)