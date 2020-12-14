前女團「KARA」人氣成員具荷拉，在閨密雪莉離世1個月後，竟也跟著離開人世，28歲年輕璀璨生命就此畫下句點，而她身後仍不平靜，20年沒見過的母親來爭她的遺產，哥哥則努力捍衛妹妹，推動「具荷拉法」，如今又爆風波，她的官方推特昨突然發文，內容卻讓粉絲看了暴怒開罵。

女星具荷拉去年11月被發現陳屍家中，警方判定無他殺可能，而她生前經歷合約風波，感情方面也充滿災難，跟髮型師舊愛崔某互告傷害罪，對方還拿兩人交往時拍的親密片威脅，加上閨密雪莉的離世，讓具荷拉身心崩毀，恐因此走上絕路。

具荷拉過世1年後，推特突然更新，被猜測是遭盜帳號。(翻攝自具荷拉推特)

而在具荷拉逝世後，公司及家人保留了她在各社群平台的帳號，讓粉絲能看著她生前的文字與圖像，療癒思念的心情，而上頭的內容，自她過世後就沒再更新過，直到昨晚，具荷拉的官方推特突然有了動靜，竟出現一篇新貼文。

具荷拉的推特最後一篇推文本停留在2019年11月20日，而她過世後，粉絲不離不棄，該推特還有72萬人關注，沒想到時隔1年該帳號竟出現新貼文，寫下「123」、「9ld9c」等意義不明的文字，網友及粉絲推測應該是帳號被盜，為此氣憤不已，再底下留言狂罵駭客，傷心為何不能留給具荷拉平靜與尊重？

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