消息人士透露，為確保美國政府繼續運作，從周一開始將為美國總統川普、副總統彭斯，以及其他政府高層提供剛剛批准的新肺炎疫苗。

周一輝瑞的疫苗將運抵全美145個地點，首批將提供第一線醫護人員與長照機關居民拖打。知情人士表示，白宮必要人員與所有三大政府機關某些官員，也將在未來10天內取得疫苗。

美國國安會發言人John Ullyot表示，依據確保美國政府在大流行病或災難性緊急狀態下能繼續運作的規章，行政、國會與司法機關的高層官員將率先獲得疫苖。

由於川普曾感染過新冠狀病毒並已康復，目前尚不清楚他是否會立即接種疫苗，而總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗與拜登的政權交接小組其他成員是否將立即接種疫苗，也尚不得而知。

美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問小組上周表決通過，建議食藥局批准輝瑞與德國BioNTech共同研發的疫苗投入緊急使用，該疫苖亦已獲得疾病管制與預防中心（CDC）批准於周一開始進行接種。

美國的新冠肺炎確診數在上周六突破1600萬人，累計染疫死亡人數亦突破30萬大關。

(時報資訊)