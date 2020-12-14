台股於12月9日來到歷史新高14390點，不過歷經過去一個月從12500一路攀升近兩千點的漲幅後，10日出現修正。在大盤局勢不明的情況下，麥格理權證副總虞逸真建議，投資人可善用選擇「指數權證」來規避單一個股可能面臨的潛在風險，還可以利用權證多空皆可操作的特性，同步布局認購跟認售的指數權證。

在美國選舉結果塵埃落地、新冠疫情疫苗有效率大幅提升的消息帶動下，近期全球市場信心隨之大振。而台股第四季也適逢產業與法人作帳的旺季，搭配全球資金寬鬆，短期仍呈現向上格局。惟擔心目前漲多的權值股，一旦出現獲利了結的壓力、股價回檔，修正幅度將拉大，使得投資人面對此時的盤勢，仍不敢貿然進場。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近日拉回，是漲多後正常的技術面修正，未來仍正向看待基本面，並預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能，短線上建議可先觀察五日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。

(時報資訊)