疫情推動民眾健康意識抬頭，刺激智慧穿戴產品下需求大幅成長，Garmin 11日揭露，第三季營收達11億美元，創下金融海嘯以來單季新高，全年也有機會挑戰歷史新高，執行長Cliff Pemble用Dream Year來形容今年的表現。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，2020年是非常不一樣的一年，新冠疫情突發，Garmin期間也有遇到小亂流，但隨著民眾對健康、運動越來越重視，因此趕緊在行銷策略、市場布局上做出改變，造就亮眼的業績。展望後續，IDC預估2020智慧穿戴有14.5％成長，Garmin期許能持續以業界龍頭的角色做得更好。

Garmin受惠於航海、健身休閒、以及戶外導航的強勁需求挹注，第三季營收11億美元、年成長19％，毛利率60.2％，營益率28.6％，每股盈餘1.63美元。成長動能來自如航海產品在航圖機帶領下成長54％；高階穿戴款式及自行車產品為健身產品領域營收帶來35％成長；高階戶外手錶也有30％成長；車用導航及航空相關產品則有部分下滑。

除了疫情強化民眾的健康意識，Garmin認為，智慧穿戴產品功能越來越強大、和民眾生活開始密不可分也有關，除了早期簡單的活動追蹤、睡眠、心律、健康監測外，後來增加水分補充提醒、睡眠分析建議、支付、GPS軌跡等，未來將提供更全面的生理指標。

此外，Garmin強調，健康穿戴裝置的重點，是要持續性、長期的監測，才最有效益，像去醫院看診、做檢查，出來的僅是當下單點的數據，而透過穿戴裝置，長期累積下來的檢測數據，準確的看出健康趨勢或身體變化狀況，能真正輔助民眾了解自身健康趨勢與即時掌握變化，也就是Garmin的健康科學，以有憑有據的方式，讓用戶藉由數據來了解自己的身體健康。

如Garmin有提供熱血時間指標，這項指標能看到活動量是否有達標，從數據顯示，亞洲區整體男性用戶週均熱血時間比女性高，其中45～55歲族群不論男女最為活躍，直得注意的是，台灣女性用戶雖然平均每日步數比全球高，但是熱血時間卻是亞洲最低，顯示雖然走很多路、但是卻沒達到應有的活動量。

其他指標還有像是血氧濃度、經期/孕期、睡眠分析、壓力指數、心率變異率等，都是需要長期的追蹤和觀察，Garmin表示，今年Garmin也收購生理數據分析公司Firstbeat，期望讓使用者能以更科學化的方式，憑藉精準的健康數據及觀察自身長期的健康趨勢，有憑有據地掌握自身健康狀態。

(工商 )