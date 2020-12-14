大陸星二代陳飛宇是演員陳紅和導演陳凱歌的二兒子，昨（13日）逢陳紅的52歲生日，陳飛宇不忘在微博PO出媽媽年輕時的美照獻上祝福，陳紅驚為天人的神顏再度引發話題。

陳飛宇13日凌晨在微博為陳紅慶生，「祝媽媽生日快樂，身體健康，天天開心！」還貼心地喊話：「以後換兒子照顧你！」照片中，陳紅留著一頭黑色短髮，太陽眼鏡當髮箍，身穿鮮紅色的連帽背心，裏面搭著純白上衣，瓜子臉配上濃眉大眼及白嫩肌膚，姣好的外型令網友直呼：「歲月不敗美人」、「最美的紅姐」、「兒子繼承了媽媽的美麗基因」。

陳飛宇PO出陳紅年輕的舊照。（圖／微博@陳飛宇）

陳紅與陳飛宇母子情深，去年陳紅生日時，兒子準時在13日凌晨0點為媽媽慶生，嘴甜誇陳紅是「全天下最美的媽媽」，並附上6個陳紅昔日絕美照，不管是古裝扮相或旗袍、現代風，淡妝濃抹總相宜。

陳飛宇去年準時為媽慶生。（圖／微博@陳飛宇）

陳飛宇去年準時為媽慶生，放上年輕時的舊照。（圖／微博@陳飛宇）

陳紅17歲出道，曾演出《紅樓夢四部》、《紅樓夢五部》、《紅樓夢六部》，也演過瓊瑤劇《梅花三弄之水雲間》、《煙鎖重樓》，在兩岸都享有知名度，28歲與陳凱歌結婚育有三子，2012年拍完電影《搜索》便淡出螢光幕，直到近日有網友巧遇陳紅夫婦， 52歲的陳紅現況才曝光，外型風韻猶存，被網讚：「不塊是第一美人」。

陳紅52歲保養得宜。（圖／微博）

(中時新聞網)