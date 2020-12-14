看著杜蘭特首次穿上籃網球衣，確實讓人不太習慣。(美聯社)

籃網的全新爭冠陣容，終在14日首場熱身賽稍微看出端倪！靠著厄文、杜蘭特攜手攻下33分，籃網119比114擊退「忍者龜」韋斯布魯克輪休的巫師，光看上半場厄文與杜蘭特表現，看來兩人都已告別傷痛，全心準備好迎接新球季了。

光在上半場，厄文、杜蘭特兩人表現就很火燙，厄文上半場9投7中，含三分球3投2中，貢獻18分、4助攻與1籃板，杜蘭特也不惶多讓，投8中5拿下15分，幫助籃網上半場一度領先到20分以上，上半場結束，籃網68比50領先。

不過這畢竟只是熱身賽，籃網總教練納許下半場決定讓厄文休兵，杜蘭特也在第3節打不滿7分鐘就告休息，籃網也遭巫師趁機追上，甚至末節還被巫師超前，幸好籃網板凳還算爭氣，奇歐薩最後29.8秒投進關鍵三分球，順利穩住勝果。

厄文最後拿下全隊最高18分，杜蘭特也以15分作收，沙梅特替補貢獻13分，普林斯與盧瓦烏各有11分，丁維迪10分、7助攻與6籃板；巫師則以先前捲入八卦戀情緋聞的八村壘18分最高，奈托17分居次，以色列射手阿夫迪賈15分。

(中時 )