中天新聞台換照失敗，在12月12日零時正式退出有線電視52頻道，轉戰YouTube網路頻道，繼續秉持專業製播新聞，而觀眾也很捧場，昨(13)日一早訂閱數更一舉衝破200萬大關，就連桃園市議員王浩宇都不禁讚嘆。

王浩宇昨晚在臉書上貼文表示，儘管自己與中天的立場不同，但是不得不承認中天新聞有很大的影響力。就在昨天晚上，中天電視YouTube突破200萬粉絲，頻道總觀看數字「已經達到14.8億次」，在台灣排名第16，是近期成長最快的頻道。

王浩宇並表示，訂閱中天新聞頻道的年齡也不是他們所想的老年人，最主要的族群是35到44歲的男性，以及18到54歲的男性族群，顯示這個頻道在年輕人的部分也有一定的影響力；且其中「台灣人」的比例很高，雖然也有海外人士，但是並沒有很多來自大陸的訂閱，未來的影響力不可小覷，必須突破同溫層來觀察。

王浩宇坦承，中天轉往網路的發展，「滿屌的」。他還分析，中天的隱憂是粉絲黏著度雖高，按讚留言互動的比例也高，但以200萬訂閱來說，近30個影片的觀看量/粉絲數僅1.28%，表現得並不算好，還有加強的空間；現在是議題最熱的時候，未來如何維持熱度將是挑戰。而且中天以電視製作的品質、規模來製作網路節目，網路收入是否能維持一個高成本的電視台，更需要繼續觀察。

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(中時新聞網)