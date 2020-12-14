台南市議員李中岑涉詐領助理費 經偵訊20萬交保

剛獲選為台南市議會國民黨團下屆書記長的台南市議員李中岑，上周驚傳因涉嫌詐領助理費案，被台南檢調搜索、傳喚，經檢方偵訊後諭知李中岑及其母各20萬元交保。累計今年已有5名現任及卸任的台南市議員，因涉及詐領助理費被偵辦或起訴。

74年次的李中岑出身安南區，問政犀利、基層經營紮實，已連任2屆市議員，過去曾經是划船運動金牌國手，也是國民黨團最年輕的議員，被視為南市國民黨的明日之星，剛獲選擔任下一屆的國民黨團書記長。

台南地檢署日前接獲法務部調查局台南市調查處通報，指李中岑涉嫌從2014年起至今，以虛報助理名額或月薪的方式詐領助理費，經分案由檢察官蔡明達指揮偵辦後，檢方12月10日指揮台南市調查處，持搜索票搜索包含議員研究室等9處，共傳訊11人，訊後認定李中岑及其母親涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，但無聲請羈押必要，各諭知20萬元具保。至於確實詐領金額及涉案人員，仍在持續追查釐清中。

台南市議會共有56位議員，從今年初以來，包括無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨籍市議員洪玉鳳、曾培雅及李中岑，先後已有4名現任議員，因涉及詐領助理費被檢調偵辦或起訴。此外，今年8月間，前無黨籍議員曾順良也曾被檢方以涉及詐領助理費諭知100萬元交保。

據查，從台南縣市合併後的第1屆市議會至今，因涉嫌詐領助理費被起訴、判刑的現任或卸任議員，分別有：第1屆的前民進黨市議員楊麗玉、前國民黨市議員陳文科；第2屆的前民進黨市議員陸美祈、現任民進黨議員吳通龍等多人，不分黨派都有人涉案。

據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。該費用由議員提報名單及費用給議會後，再由議會按月發薪直接匯入助理帳戶。

(中時 )