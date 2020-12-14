日銀短觀企業信心回升 連兩季走揚 09:412020/12/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日銀（BOJ）14日（周一）公布短觀報告，日本10到12月的3個月企業信心回升，此為連續兩季改善，反映該國經濟逐漸從新冠疫情的衝擊中復原。 短觀調查顯示，日本12月大型製造業信心指數由9月調查的負27回升至負10，優於市場預估負15。 第二季大型非製造業企業信心則從上季的負12升至負5，與市場預估的負6相當接近。 不過，大型企業擬於本財年（至2021年3月止）資本支出縮減1.2％，凸顯企業獲利衰退以及前景不明，對於支出計畫裹足不前。 股價指數期貨贏家專欄－多頭結構不變 聚焦十日線 廈門媒體峰會 探索兩岸融合路徑 (工商 ) #企業信心 #的負 #日銀 #短觀 #至負 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 17日年終理事會 金融業估央行利率連三凍 04:102020/12/14 財經要聞 穩健收益投資 首選金融債 04:102020/12/14 投資理財 輸銀捐血、捐電腦 善盡企業社會責任 04:102020/12/14 投資理財 高息優勢基金 退休路穩中求進 04:102020/12/14 生活新聞 觀念平台－升級公司治理 接軌國際永續 04:102020/12/14 專題周報 美企猛發債 滿手現金創新高 04:102020/12/14 全球財經 媒體業怎麼走 陸媒鎖定手機用戶 04:102020/12/14 兩岸藝文 2021年資金行情續追標的 全球高收益債 上漲空間可期 04:102020/12/14 投資理財 工商社論》積極面對ESG投資新趨勢 04:102020/12/14 財經要聞 二線EMS、ODM廠加速轉型 04:102020/12/14 產業．科技 台塑石化董事長陳寶郎：企業數位優化 重塑新競爭優勢 04:102020/12/14 產業特刊 財經熱門新聞 台商轉進要注意！緯創印度廠暴動損失近17億 iPhone被偷光 - 要聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 - 財經 ETF時代來臨？美股共同基金資產規模縮水13兆史上最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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