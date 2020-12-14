日銀（BOJ）14日（周一）公布短觀報告，日本10到12月的3個月企業信心回升，此為連續兩季改善，反映該國經濟逐漸從新冠疫情的衝擊中復原。

短觀調查顯示，日本12月大型製造業信心指數由9月調查的負27回升至負10，優於市場預估負15。

第二季大型非製造業企業信心則從上季的負12升至負5，與市場預估的負6相當接近。

不過，大型企業擬於本財年（至2021年3月止）資本支出縮減1.2％，凸顯企業獲利衰退以及前景不明，對於支出計畫裹足不前。

(工商 )