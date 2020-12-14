前新聞局長鍾琴、「333政黨聯盟」主席周克琦不滿通傳會(NCC)以粗暴手段將中天電視關台，上月向台北地檢署告發NCC主委陳耀祥等7名委員涉嫌瀆職、背信等罪，北檢今早開庭首度傳喚鍾、周2人。鍾琴批評NCC處理中天案作法不符比例原則，建請檢察官基於維護新聞自由、言論自由，調查本案。

鍾琴表示，通傳會身為《衛星廣播電視法》主管機關，竟在審查中天案時，完全背離該案基本精神，侵害廣大視聽民眾的收視權益，且明顯壓縮到目前我國衛星電視新聞頻道多元性，將有害於該法原定的「區域文化交流」目標。她強調，通傳會執行公權力、自治權時不能逾越一般法律基本準則。

前新聞局長鍾琴(左)、「333政黨聯盟」主席周克琦。(陳志賢攝)

鍾琴指出，中天案之所以會引起社會極大關注和爭議，疑與今年五月總統府電腦遭駭事件所流出的內部會議紀錄有關，文件直接指名道姓稱「..用王維菁和林麗雲，可配合處理中天案...」之後，通傳會的人事任命、中天案的最終審查結果，完全符合該會議紀錄內容。

另據媒體報導，中天新聞台亦曾極力申請王維菁、林麗雲、蕭祈宏三位委員迴避審查，但通傳會卻避重就輕駁回了中天的申請，恐非如通傳會所稱「委員個別獨立判斷」就能交代。

她認為，依據通傳會公布中天案聽證會過程與審查會議相關情形，以及各媒體綜合報導及評論，通傳會對中天案的審查過程，明顯違反《行政程序法》及「頻道換照管理辦法」，鮮見以單向採證、片面立論情況，有明顯故意之違失，且在被審查對象並無發生具體損害公眾利益情況下，以空泛、不明確理由，直接剝奪其繼續營運營頻道空間，明顯不符比例原則。

鍾琴強調，通傳會七位委員對中天「不予換照」 的一致決，等同於行政機關下屬的所有委員共同聯手，直接封殺一個與執政黨持不同政治立場的新聞台。這在全球民主國家前所未見，危害我國國際聲譽、民主形象至為深遠，建請檢察官務必本著維護官箴、捍衛民主、司法制衡之精神，為國家社會主持正義公道。

(中時 )