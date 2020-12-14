美國紐約曼哈頓一座教堂外今天下午4時前後發生槍擊事件，數以百計群眾齊聚參加戶外耶誕頌歌音樂會才剛散場，一名男子便在附近開火，槍手隨後遭警方射擊，傷勢嚴重送醫不治。

法新社記者在場目擊表示，這名男子站在曼哈頓聖約翰大教堂（Cathedral of St John the Divine）階梯上開槍，當時戶外頌歌音樂會剛結束，群眾開始離場。

記者說，槍手沒有目標地開火，還一邊大喊「射我，殺我！」

一名在場的路透社攝影記者表示，約有200多人參加這場頌歌音樂會，散場後過了15或20分鐘，就爆發這起槍擊事件，當時現場僅有十多名路人。

紐約市警察局（New York City Police Department）發言人表示，槍手朝警察開槍，所幸沒有警員或路人受傷。

警方表示，槍擊事件發生之後，警察在現場起出兩件武器。

當局並未公布槍手姓名，發言人說，他的傷勢嚴重，已火速送往當地醫院。路透社報導，槍手最後送醫不治。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1091214

(中央社)