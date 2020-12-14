外傳美國總統川普、副總統彭斯將於14日起陸續接種新冠疫苗，台灣未來若引進疫苗是否也將比照辦理？衛福部長陳時中今天表示，總統是否需於第一時間接種，指揮中心必須召開專家會議，同時也要與國安單位討論後才能決定，因此非現在就能說明。
衛福部長陳時中今天上午出席立法院社福及衛生環境委員會備詢，會前接受媒體訪問時表示，疫苗到貨後有關我國元首是否將於第一時間接種，必須召開專家會議與國安會議後才能決定。
至於新冠疫苗究竟何時才能夠來台？陳時中重申，先前所稱的1500萬劑是已簽約好，但由於時間還未定，暫時還不能公布，至於國內開打時間是否仍維持在6月底？陳時中態度保留，強調會等確定有消息後再對外宣布。
昨天傳出我國已採購千萬劑的AZ疫苗，但有專家質疑該款疫苗的有效性，陳時中今天表示，疫苗應該都是有效的，接下來要觀察的重點為保護力究竟有多長？這部分還要再開會研商。
(中時 )
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