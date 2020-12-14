內政部次長花敬群 (吳家豪攝)

房價持續高漲，「低薪、長工時、高房價」成為青年經濟沉重負擔。內政部次長花敬群今日至立院備詢前受訪表示，將推動修法，讓參加包租代管的房東，提高租稅減免金額，從1萬元調整到1.5萬，但還要再跟立院溝通，也要處理擔心查稅的問題，讓房東安心。

花敬群指出，社會住宅包租代管政策已執行2年多，但從調查發現，房東對於租稅誘因不高、且擔心查稅，所以政策執行上不如預期。為此擬打算推動《住宅法》第23條修法，降低房東的租稅負擔，把擔心查稅的事情，做正式處理，讓參加包租代管的房東，以後不會擔心查稅疑慮。

對於實價登錄2.0修法，從房價揭露到門牌，有無個資外洩的問題？花敬群回應，門牌跟個資完全無關，房仲及房屋資訊網站，所揭露的門牌數量達數十萬筆，也沒發生過個資爭議。而資訊揭露是健全市場的基本要件，社會上也得到多數民眾支持。

針對中央承諾要蓋社會住宅1.5萬戶，日前台北市長柯文哲直言不可能。花敬群表示，若縣市長對中央要協助市民推動好的政策都反對、汙衊，若能發生這種事，還有什麼不可能。

花敬群說，已指示國家住都中心擔任中央主導社會住宅興辦的機關，接下來4年會推動6.6萬戶社會住宅，明年要完成1.5萬戶，住都中心目前已完成1915戶招商，明年第一季會再陸續推出。

(中時 )