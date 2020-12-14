新北市三峽區文化路一處KTV今凌晨4時發生鬥毆事件，一對林姓兄弟在包廂內幾杯黃湯下肚後，一言不合拉扯鬥毆，24歲哥哥拿出預藏的折疊刀往弟弟手臂、大腿刺去，警方獲報後立刻將弟弟送醫，傷勢暫無大礙，但哥哥仍不斷咆哮大吼，事後兩人皆不提傷害告訴，警方則依社會秩序維護法將林男送辦。

三峽分局指出，林姓兄弟、49歲張姓伯父和其他友人一同到KTV唱歌，但22歲林姓男子喝酒後與哥哥起衝突，雙方不顧親友勸阻，扭打爭執，哥哥突然拿出口袋內的刀子刺向弟弟右上臂、左大腿，伯父見狀後立刻上前支開兩人。

警方到場後，林姓兄弟仍繼續扭打，從包廂內打到包廂外，員警上前將兩人拉開，將受傷的弟弟送醫，並將折疊刀查扣，事後調閱監視器畫面，陸續將相關人約談到案，全案依社維法函請究辦。

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(中時 )