NBA傳奇人物麥可喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)雖然年代有差距，不過現存還有4位球員跟他們同隊過，他們是史塔克豪斯(Jerry Stackhouse)、海沃德(Brendan Haywood)、威廉斯(Scott Williams)、休斯(Larry Hughes)。

HoopsHype在4人的訪談指出，喬丹是個不折不扣的垃圾話高手。畢竟喬丹自己生涯被嗆的次數是最多的，他是全聯盟球員最大的目標。

其中一個故事是喬丹在巫師與老冤家羅素(Bryon Russell)同隊，那是2002-03球季。某次隊內練球時，喬丹又在羅素面前投進絕殺，重演1998年的「最後之舞」。喬丹對羅素說：他們稱呼你為「人類精彩鏡頭」是有理由的，不是因為你自己有精彩鏡頭，而是你的人生充滿了我的精彩鏡頭！

海沃德回憶這是他聽過最狠的垃圾話，羅素平常很會嗆人也為之語塞。海沃德指出，其實喬丹很喜歡羅素，即使羅素成天對喬丹嗆聲，喬丹也不以為意。「如果喬丹認可你的實力，他就喜歡你，反之他就討厭你。」

當年才19歲的夸米布朗(Kwame Brown)就很不幸，他是喬丹欽點的狀元，還很生澀的時候就遭到喬丹嚴酷考驗，來不及建立信心就被摧毀了。海沃德甚至認為，如果布朗當時不是被巫師選上，他的整個職業生涯將會完全不同。海沃德說：「喬丹要讓你打從心底畏懼他，這是他和詹姆斯最大的差別。」詹姆斯擅長為隊友建立信心，大部分隊友在他幫助下都會變強。喬丹則是用毒舌激發隊友的好勝心，效果因人而異。威廉斯說：「詹姆斯只想用球技擊敗你，喬丹是要打敗並羞辱到讓你回家都沒臉面對老婆。」

(中時新聞網)