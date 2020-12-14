臺鐵首度導入美學打造的「鳴日號」將正式啟動發車，雄獅旅遊規畫設計的美學觀光列車首發團將於2020年12月31日出發，「日出號」、「合鳴號」分別由臺北、臺中出發，在太麻里相會迎接2021年第一道曙光，更特別贈送客製化「鳴日禮」，包含：毛毯、盥洗包、拖鞋、手環、手札、搭乘證書和紀念明信片。

雄獅旅遊表示，「日出合鳴」曙光列車行程上架即「秒殺完售」，而最新試營運班次包括：1月15日高雄出發「花東山海秘境三日」、1月21日臺中出發「宜花藝境緩行三日」，及1月24日臺北出發「秘境極點環島五日」將於12月14日上午10點開賣搶購。

交通部訂定2022年為鐵道旅遊年，將提供全新的旅遊移動體驗，讓民眾享受到鐵道旅遊的魅力！交通部臺灣鐵路局全力打造一個以鐵道為主的旅遊型態，透過優化升級異業結盟與區域整合，讓鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢，提升國人生活品質。

臺鐵首度導入美學打造的「鳴日號」，榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎，雄獅集團宣示將運用美學觀光列車串聯每個車站與在地產業，全力經營鐵道旅遊，並提供「以人為本」的五星品質高端服務及美食，帶領旅客體驗在地食材，讓民眾能透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗，感受「鐵道不再是單純的運輸工具，而是遊程的一部分」。

「鳴日號」最美的設計來自列車窗外的臺灣風景，將山景、海景、夕陽之美融入列車外觀與內裝一齊體現，重新建構「移動場域之美」。雄獅集團董事長王文傑表示，鐵道不只是交通工具，更是旅遊的起點，臺灣鐵路軌道運輸已成熟滿足不同乘客需求，雄獅以軌道經濟作為接下來集團首要的發展方向，傾盡集團之力推動鐵道觀光，並和臺灣設計研究院共同合作，以美學觀光列車之姿打造品牌「TR假期」（Taiwan Railway），從旅遊的移動場域（美學列車）延伸到固定場域（HUB），持續翻轉臺鐵美學，希望能打造出像日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機，未來將以此吸引國際旅客來臺觀光。

「鳴日號」主打「五星服務」及「五感體驗」，搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程。雄獅集團特別引進五星級飯店的高階管理人才，培訓車上服務人員和導領，把飯店管理服務流程導入「鳴日號」服務細節，更安排貼心服務，在旅客抵達飯店前就會有「行李專車」將行李送達飯店。在打造五感體驗方面，以「日出合鳴」跨年雙列車為例，不僅能「聞」到以臺東縣樹－樟樹作為發想基礎，精心調配而成的優雅木質調香氣；再用味覺體驗引導進入旅遊情境，如到臺東站可「嚐」到原民風味早餐、以茶入菜的創意料理、臺鐵客製化在地食材便當及臺東特產的木鱉果飲，還有車廂提供精緻點心茶飲；「觸」及原住民編織迎賓手環，「聽」見國本農場的部落美聲音樂祭；行程中將由三位專業在地達人帶路深入領略臺東之美，「看」見鸞山部落原始美景，坐擁東里花東縱谷最美小站，同時透過鳴日號車窗，將大自然的山海景致盡收眼底。此外，鳴日號一大特色是將停靠東里、山里、枋山、枋野等特色秘境小站，並在特殊路段緩行，例如行經多良－瀧溪路段，列車猶如行駛在海上一般，絕對是南迴鐵道上值得回味再三的浪漫印象。

「鳴日號」試營運共推出6個班次，目前跨年二日遊行程和臺北出發的宜花東三日遊行程甫開賣即完售，宜花東三日遊（臺中、高雄出發各一車次）和環島五日遊行程現正熱銷中。「宜花東三日遊」主打感受里山馥蘭朵大地與藝術的共生之美，到花蓮馬太鞍溼地認識豐富的生態，造訪布農部落聆聽八部合音，並透過味覺勾勒臺灣美食地圖，不論是在太魯閣山月村品嚐融合中西式料理法的原民風味餐、臺東在地人大推的海鮮料理，或是享用池上好米炊製的割稻飯，都將為旅途增添美好回憶。在列車上，不僅能遠眺龜山島、清水斷崖等美景，特定車次還能吃到結合當地食材的鳴日號專屬紀念便當，並提供Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋，引領旅客感受移動的美好。而「環島五日遊」不僅可深入巡禮花東各部落，體驗原民文化，列車更將緩行枋山灣，欣賞夕陽美景；更特別規劃造訪彰化扇形車庫，安排蒸汽火車動態展演，欣賞臺灣獨有的復古懷舊鐵道文化之美。且此行將深入集集支線，入住日月潭湖畔溫泉酒店，悠遊徜徉在湖光山色之間，享受靜謐優美的自然風光。

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