台灣餐飲品牌又在國際發光！由國發基金投資的DoMo旅宿集團旗下新宿DOMO CAFE咖啡禮盒在「2020荷蘭國際餐飲挑戰賽」(2020 Netherlands international chef challenge)中得到金牌肯定，這是DOMO CAFE繼2019韓國釜山國際技能大賽奪金後，第二面獲得世界金牌，DoMo集團執行長李奇嶽表示，雖然疫情重創觀光旅遊業並嚴重影響營收，但旗下商品能得獎仍是最好的聖誕禮物。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下東京新宿DOMO CAFE，館內空間是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的佐野健太建築師親自設計，2017年7月開幕，2018年即獲得日本知名企業Panasonic評選為「東京必喝5大咖啡」，並為5家中唯一的外國品牌，2019年獲得韓國釜山國際技能大賽伴手禮金牌，今再度摘下2020荷蘭國際餐飲挑戰賽(2020 Netherlands international chefchallenge)伴手禮金牌。

2020荷蘭國際餐飲挑戰賽(2020 Netherlands international chef challenge)，主辦單位為荷蘭美食交流協會辦理多年，今年因疫情影響，首度採取線上參賽。來自荷蘭、澳洲、臺灣、緬甸、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南、印度、法國、美國等20國，535支隊伍，競爭十分激烈。

李奇嶽指出，此次參賽的咖啡禮盒乃是採用日本咖啡四大天王之一的續木義也老師手作烘培的精品咖啡豆製成，2003年續木義也老師在京都下鴨神社附近開設的caffe Verdi，曾被日本美食雜誌選為京都咖啡專門店第一名。續木義也老師除了長期幫忙DOMO CAFE編修菜單外，更獨家供應他的精品咖啡豆給東京的DOMO CAFE，並將海外銷售代理權也交給了DOMO集團，DOMO CAFE能在咖啡市場上佔有一席之地，續木老師功不可沒。李奇嶽感謝續木義也老師為該集團帶來如此好的作品，雖然咖啡豆的成本比一般足足貴了3倍，但是傳遞美好咖啡體驗並在國際競賽中得到金牌肯定，李奇嶽仍覺得非常值得。

除了咖啡獲獎，DoMo集團旗下品牌近年屢獲大獎，今年DOMO HOTEL甫於10月份榮獲有設計界奧斯卡獎的2020 Good Design Award，2019獲得日本SKYDESIGN AWARDS 建築設計獎，宜蘭DOMO民宿也於2019年入選為觀光局評選的「好客民宿」，以一個成立甫滿四年的團隊而言，十分難得。為此李奇嶽特別感謝交通部觀光局長年的輔導以及行政院國發基金的支持。

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