韓國民調機構Realmeter最新報告，總統文在寅36.7%支持率又創下新低，同時，這也是文在寅連續第二周的民調，都維持在四成以下。

Realmeter連續五天調查中，發現只有36.7%受訪者願意支持文在寅政策，較一周前的37.4%，還要再下滑0.7個百分點。特別是在首都圈，文在寅支持率更是大減4.2%，同時在20多歲年輕人眼中，又少掉5個百分點。

至於對那些擁護文在寅的傳統死忠派，支持率減少4.2%。另外，以40歲以下青壯年來說，也下降了3.7個百分點。換句話說，不贊成文在寅施政措施的韓國人，比例增加0.8%，來到58.2%。

民調顯示，包括自家共同民主黨，以及主要反對黨人民力量黨對文在寅好感有小幅增加，但韓國民眾卻對自己總統施政方向不滿情緒升高。

政治觀察家認為，文在寅新內閣名單可能與人民期望不符，加上司法部長與總檢察長之間的法檢對立衝突仍未解決。還有，政府打炒房不力，房市價格飆到高不可攀，以及疫情近日加溫，每日確診人數已突破千人大關，政府似乎手無對策。所以，累積以上種種不滿，才導致韓國總統聲望會每況愈下。

(時報資訊)