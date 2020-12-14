儘管已經錯過了最新的周日談判最後期限，但英國和歐盟領導人雙方在周日取得同意，脫歐談判將在未來幾天「多走額外的一英里」，試圖翻轉該難以達成的目標。

英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周日稍早取得一致性意見，將要求各自談判代表在未來幾天繼續進行談判會議，為解決僵局進行協商，以確保英國能以零關稅和零配額進入歐盟單一市場。

在強生與萊恩的一份聯合聲明中指出，儘管歷經幾乎一整年的協商已經精疲力盡，儘管事實上一再地錯過最後期限，「但是在這一點上，我們認為再多走一英里是負責任的做法」。

強生在突破的前景上看法悲觀，表示雙方將試圖創造性的可能，但英國不會在關鍵紅線上妥協，所以最有可能的選項是無協議；貿易將回復到世貿組織(WTO)上的非優惠條款。

雙方一直對於英國海域的漁權難以解決；歐盟也要求英國同意企業公平競規則，否則英國自行面臨後果。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)將在周一早晨對歐盟各國大使簡報目前談判狀態，大使們將檢視情勢。德國總理梅克爾(Merkel)表示，歡迎任何達成協議的機會。愛爾蘭外交部長考文尼(Coveney)認為，雙方真的想要有協議，表示「我的觀點是，協議會完成」。

英國政府警告，即使有了協議，如果企業沒有準備好額外的文件，在英國南方港口的7000輛排隊貨櫃卡車將綿延60英里(約100公里)。英國預期將加快一些易腐朽貨物的通關，以降低港口的混亂。英國國防部表示，皇家海軍船艦已經準備好在無協議脫歐下，1月1日開始保護英國海域。

在英歐雙方傳出延長談判期限後，英鎊開始止跌回升。但分析師警告，英鎊的彈升將不會持續，英歐雙方重複地力爭縮短雙方差距，談判仍有風險，如果沒有協議，貿易和商業仍會陷入混亂。

東京的IG證券分析師石川表示，這只是暫時的上漲，仍不清楚是否可以躲過無協議的混亂；如果有部分協議，讓明年進一步協商，也許可以挽救英鎊，「但是我不會從這裡買進」。

英鎊在周日上漲了0.73%，來到1.3319美元，為自12月1日以來最大單日漲幅。

英鎊兌歐元也上漲0.53%，為自12月9日以來最大單日漲幅。

(時報資訊)