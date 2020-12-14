大連豆油走強，帶動上周五馬來西亞棕櫚油收高；因大連豆油價格上漲約2%，帶動馬來西亞棕櫚油價格收高，為連續2個交易日上漲，不過因12月初棕櫚油出口數據疲弱，限制漲幅。

分析師表示，因最新數據顯示，馬來西亞11月棕櫚油庫存降至近3年低點，加上臨近聖誕假期，有可能提高需求量，因此近期棕櫚油價格應該能受到支撐。

終場2月棕櫚油期貨上漲4馬幣，或0.12％，至每噸3,407馬幣（841.23美元）；大連期交所豆油上漲2％，棕櫚油上漲3％；芝加哥期交所豆油上漲0.4%。(商品行情網)

(時報資訊)