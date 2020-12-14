達麗(6177)首筆插旗台南新案「國家強棒」第一期不到2個月已全數銷售完畢，董座謝志長說，台南建設先動起來，加上台積電等電子廠設廠也引發市場需求，預期未來台南房價會慢慢的與六都平起平坐，公司會深耕台南，明天春季將舉辦「達麗盃」棒球錦標賽，讓年輕的學子們多一個奮鬥的目標，鼓勵小球員們勇敢築夢，讓自己生命發光發熱。

達麗禮聘在台南出生的陳金鋒擔任「國家強棒」代言人，昨日在公益記者會上，陳金鋒見證贈紀念品給予台南國中小學棒球隊，象徵世代傳承，棒棒強棒的精神與品牌態度。他也勉勵年輕的學子們，未來在課業及運動賽事上，都能更加進步與專注，讓台灣棒球熱潮永遠的持續下去。

目前台南市政府對於高鐵沙崙站區容積政策有增額的計劃，達麗「國家強棒」第二期的規劃，謝志長說，將會等政策底定後才會有定案，初步構想將打造成地標型的建物，做超高樓層，沒有推案的時間表。明年底，達麗會在台南火車站推出戶數600多戶個個案，目前還在申請建照當中。

謝志長指出，公司在台南的辦公室已經成立，未來當地的售後服務公司將自已來，台南當地運輸計劃正在完備當中，未來房市表現可期。他說，台南是棒球的發源地之一，這次做得公益活動原本是計劃捐贈120萬元贊助12個棒球隊，後來追加至捐贈150萬元贊助15個棒球隊，明年更是針對國小、國中的棒球隊舉辦「達麗盃」棒球公益錦標賽，希望能讓年輕的學子多一個奮鬥的目標，鼓勵小球員們勇敢築夢。

(時報資訊)